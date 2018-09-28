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Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Can Dündar için "Türk yargısına göre mahkum ve ajandır" ifadelerini kullanmıştı. Can Dündar, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da kaçak olarak yaşayan Can Dündar için "Türk yargısına göre mahkum ve ajandır" demişti.

'KANITLARSA MESLEĞİ BIRAKACAĞIM'

Dündar, Erdoğan'ın sözlerine "Erdoğan, basın toplantısında dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım" ifadeleriyle yanıt verdi.

İşte Can Dündar'ın açıklaması;

Yayınladığımız görüntüler devletin jandarmaları tarafından çekilmiş görüntülerdi. Dolayısıyla ortada bir devlet sırrı yoktu. Erdoğan, basın toplantısında dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım.


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Can Dündar erdoğan merkel Angela Merkel

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