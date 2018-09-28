Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da kaçak olarak yaşayan Can Dündar için "Türk yargısına göre mahkum ve ajandır" demişti.
Dündar, Erdoğan'ın sözlerine "Erdoğan, basın toplantısında dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım" ifadeleriyle yanıt verdi.
İşte Can Dündar'ın açıklaması;
Yayınladığımız görüntüler devletin jandarmaları tarafından çekilmiş görüntülerdi. Dolayısıyla ortada bir devlet sırrı yoktu. Erdoğan, basın toplantısında dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım.
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