Can sıkıcı çay lekelerinden anında kurtulabilirsiniz! Hem de evdeki malzemelerle...

Çay lekelerini çıkarmak için mutlaka ağır kimyasallar kullanmak gerektiği söylenir. Ama halı ve koltuk gibi hassas yerlerde çamaşır suyu gibi ağır kimyasallar kullanmak zorunda olduğunuzu düşünsenize! Hayır, buna mecbur değilsiniz. İşte doğal yollarla çay lekelerini çıkarmakta işinize yarayacak pratik ipuçları...
İnatçı kirlerden kurtulmanın ilk adımı henüz inatçı hale gelmeden müdahale etmek!
Çayın döküldüğünü görür görmez hemen soğuk suyla ıslattığınız bir bezi lekeyi yaymadan üzerine bastırın.
Maden suyu, yapısı sayesinde en inatçı lekelere karşı bile kullanılan bir ürün. Uygulaması da çok basit!
Lekenin üzerine maden suyu döküp kabarmasını bekleyin.
Bulaşık makinesi parlatıcısı ile özellikle halıya dökülmüş ve kurumuş çay lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz.
Lekenin üzerine parlatıcıyı döküp yumuşayana kadar beklemeniz ve ardından temiz bir bez ile temizlemeniz yeterli.
Çay lekesi düşmanlardan birisi de sirke. Sıcak su ile birleşince beyaz sirke oldukça güçlü bir leke çıkarıcıya dönüşüyor.
Bir sprey şişesinin içine sıcak su ve bir miktar beyaz sirke ekleyin.
Lekenin üzerine püskürtüp lekeyi yaymadan temizleyin.
Leke çıkana kadar işleme devam edin.
Ev temizliğinin neredeyse her alanında kullanılan arap sabunu, çay lekelerinde de etkili oluyor. Özellikle de halı ve koltuk gibi çay lekesinin çıkmasının daha zor parçalarda işe yarıyor.
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