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Can sıkıcı çay lekelerinden anında kurtulabilirsiniz! Hem de evdeki malzemelerle...

26.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En zor çıkan lekelerden birisi de şüphesiz ki çay lekesi. Bu leke bir kez kurudu mu çıkmamak için elinden geleni yapıyor! Neyse ki bu lekeleri çıkarabilecek bir sürü farklı yol var. Evde bulabileceğiniz ufak tefek malzemeler ile çay lekelerinden hemen kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Can sıkıcı çay lekelerinden anında kurtulabilirsiniz! Hem de evdeki malzemelerle...

Çay lekelerini çıkarmak için mutlaka ağır kimyasallar kullanmak gerektiği söylenir. Ama halı ve koltuk gibi hassas yerlerde çamaşır suyu gibi ağır kimyasallar kullanmak zorunda olduğunuzu düşünsenize! Hayır, buna mecbur değilsiniz. İşte doğal yollarla çay lekelerini çıkarmakta işinize yarayacak pratik ipuçları...

HIZLI VE SOĞUK MÜDAHELE

  • İnatçı kirlerden kurtulmanın ilk adımı henüz inatçı hale gelmeden müdahale etmek!

  • Çayın döküldüğünü görür görmez hemen soğuk suyla ıslattığınız bir bezi lekeyi yaymadan üzerine bastırın.

  • Çay derinlere işlemeden onu çekip almalısınız fakat lekeyi yaymamaya dikkat etmelisiniz.
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MADEN SUYU

  • Maden suyu, yapısı sayesinde en inatçı lekelere karşı bile kullanılan bir ürün. Uygulaması da çok basit!

  • Lekenin üzerine maden suyu döküp kabarmasını bekleyin.

  • Bir süre bekleyen maden suyunu ve çıkan lekeyi temiz bir bezle dağıtmadan alın.

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

  • Bulaşık makinesi parlatıcısı ile özellikle halıya dökülmüş ve kurumuş çay lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz.

  • Lekenin üzerine parlatıcıyı döküp yumuşayana kadar beklemeniz ve ardından temiz bir bez ile temizlemeniz yeterli.

  • Halının lekeli kısmının geri kalanına göre daha da bir parlak olduğunu göreceksiniz!

BEYAZ SİRKE VE SICAK SU

  • Çay lekesi düşmanlardan birisi de sirke. Sıcak su ile birleşince beyaz sirke oldukça güçlü bir leke çıkarıcıya dönüşüyor.

  • Bir sprey şişesinin içine sıcak su ve bir miktar beyaz sirke ekleyin.

  • Lekenin üzerine püskürtüp lekeyi yaymadan temizleyin.

  • Leke çıkana kadar işleme devam edin.

  • Sonunda zemine zarar vermeden çay lekesini çıkarmış olacaksınız!

ARAP SABUNU

  • Ev temizliğinin neredeyse her alanında kullanılan arap sabunu, çay lekelerinde de etkili oluyor. Özellikle de halı ve koltuk gibi çay lekesinin çıkmasının daha zor parçalarda işe yarıyor.

  • Arap sabununu lekenin üzerine uygulayın ve bez ile temizleyin. İşte hepsi bu kadar!
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