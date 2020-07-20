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Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

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DHA

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