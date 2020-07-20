Çanakkale'de orman yangını

\u00c7anakkale merkeze ba\u011fl\u0131 Kemel k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Ekiplerin karadan ve havadan m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131n devam ediyor.\nDetaylar geliyor...\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nBu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc tart\u0131\u015fma konusu olmu\u015ftu! Olayla ilgili yeni geli\u015fme2020 LGS sonucu a\u00e7\u0131kland\u0131, i\u015fte s\u0131nav sonucu \u00f6\u011frenme ekran\u0131!