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Çanakkale şehitleri Azerbaycan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

BAKÜ (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Özoral ve törene katılanlar, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik defterine duygularını yazan Büyükelçi Özoral, daha sonra diğer katılımcılarla Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
bakü Çanakkale tören

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