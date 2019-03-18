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Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. TSK'yı temsilen ise Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen 'Çanakkale geçilmez' yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildiği törende 21 pare top atışı yapıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferi tören

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