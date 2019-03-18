Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen 'Çanakkale geçilmez' yazılı altın madalya, Bakan Akar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildiği törende 21 pare top atışı yapıldı.