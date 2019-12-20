Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi’nde yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Ahmetçe ve Sivrice Burnu açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yapan Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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