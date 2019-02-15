Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler üzerine Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisinde 19, Işıklar köyü Dörtyol mevkisinde de 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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