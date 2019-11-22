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Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı Diş Hekimliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı Diş Hekimliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.
Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, ÇOMÜ Rektörü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Belediye Başkan Vekili Fatma Kaynaş, Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Özer, Diş Hastanesi Başhekimi Hacer Oğuz ile ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı.
Saygı duruşundan bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Diş Hekimliği Fakültesi'nin tanıtım filmiyle devam etti. Diş Hekimliği Fakültesi 2'nci sınıf öğrencileri Mehmet Can Taşdemir ve İbrahim Eser müzik dinletisi sundu.
ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, önlük giyecek öğrenciler için bu anın unutulmayacak anlardan biri olduğunu belirterek, "Kurumsal yapının gelişmesinde kurum kültürünün önemli olduğu çok eski tarihlerden bu yana bilinmektedir. Bizim geleneğimizde önlük giyme, kep kuşanma gibi gelenekleri ahi kültüründe çok geniş şekilde biliyoruz. Osmanlı dönemindeki ahi birliklerinde her bir meslek grubunun bu tür ve benzeri gelenekleri vardır. Bu törenler unutulmaz izler bırakacaktır. Önlük giyecek öğrencilerimizin bu anı unutması mümkün olmayacaktır. Ben bu geleneği başlatanlara özellikle teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından tören, protokol tarafından öğrencilere önlük giydirme ve öğrenci yemininin okunması ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

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