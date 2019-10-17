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Çanakkale’de izinsiz kazı yapanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyü Osman Tarlası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, 26 Eylül’de bölgede yapılan araştırmalar sonucu izinsiz kazı yapıldığı görülerek, şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi için operasyon planlanmıştı.

Çanakkale’de izinsiz kazı yapanlara operasyon

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyü Osman Tarlası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, 26 Eylül’de bölgede yapılan araştırmalar sonucu izinsiz kazı yapıldığı görülerek, şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi için operasyon planlanmıştı. 15 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, bölgeden 200 metrekare alan kazılarak yaklaşık 40 metre derinliğinde izinsiz kazı yapıldığı esnada; F.G., S.K., Ö.D., Ş.A. ve G.M. isimli şahıslar, 2 adet jeneratör, 1 adet kırıcı hilti, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet demir doğrama testeresi, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 4 kazma, 3 adet kürek, 1 adet 6 metre uzunluğunda merdiven, 2 adet kısa mesafe telsiz ile birlikte suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak kazı alanı incelenerek, Bayramiç Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Yakalanan şüphelilerin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Çanakkale’de izinsiz kazı yapanlara operasyon

Çanakkale’de izinsiz kazı yapanlara operasyon

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