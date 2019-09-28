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Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 23:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde 2 gün önce kayıp olan ve Jandarma ile Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ekipleri tarafından aranan Necati Efe (90) ölü olarak bulundu.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında AFAD ekipleri, Efe'nin cesedini köye 5 kilometre ileride ormanlık alanda buldu.

Efe'nin cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak, 112 Acil Servis ekiplerince morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çanakkale

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