Canan Karatay’dan endişe verici açıklama: Çocukların elinden düşmüyor, her evde var! Alkolden farkı yok

Prof. Dr. Cana n Karatay, sofralardan eksik olmayan hatta çocukların elinden düşürmediği meyve suları hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu. Cana Karatay’ın meyve suları hakkında yaptığı uyarı, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.
Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onların ne içtiğine karar vermek zorundayız. Özellikle gelişim çağlarında onları zararlı içeceklerden uzak tutmalıyız. Bazı içecekleri çocuklarımız çok seviyor. Ancak o içecekler onlara bağımlılık yapabiliyor. Bu da zamanla sağlıklarını bozabiliyor.
Canan Karatay son dönemdeki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Son uyarısı ise çocuklarımızın pek çok sevdiği meyve suyuyla ilgili oldu. Türk mutfağından eksik olmaması gereken içeceğin hoşaf olduğuna dikkat çekildi.
Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir toplantıda kanser etkisi yapan besinler hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu toplantıda yaptığı açıklamada özellikle hazır meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirtmişti. Öte yandan Prof. Dr. Karatay bu meyve sularının, karaciğeri de yağlandırıcı etkisi olduğunu uyararak tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı. Peki çocuklarımıza ne tükettireceğiz? Çocuklar için yapmanız gereken en sağlıklı içecek hoşaf...
Ev yapımı hoşaf nasıl yapılır?
Devamında ise isterseniz biraz soğutup soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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