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Canan Karatay’dan endişe verici açıklama: Çocukların elinden düşmüyor, her evde var! Alkolden farkı yok

22.04.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun yaşam için dikkat çeken uyarılarıyla gündemden düşmüyor. Obezite karşıtı tavırları ve doğal beslenme taraftarı olan Canan Karatay, paketli ürünlere karşı çıkarak büyük çocuk herkesin doğal beslenmesinden yana. Canan Karatay bu sefer her evde bulunan, çocukların elinden düşürmediği bir ürünle ilgili endişe verici açıklamada bulundu.

Canan Karatay’dan endişe verici açıklama: Çocukların elinden düşmüyor, her evde var! Alkolden farkı yok

Prof. Dr. Cana n Karatay, sofralardan eksik olmayan hatta çocukların elinden düşürmediği meyve suları hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu. Cana Karatay’ın meyve suları hakkında yaptığı uyarı, yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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MEYVE SULARINA DİKKAT!

Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onların ne içtiğine karar vermek zorundayız. Özellikle gelişim çağlarında onları zararlı içeceklerden uzak tutmalıyız. Bazı içecekleri çocuklarımız çok seviyor. Ancak o içecekler onlara bağımlılık yapabiliyor. Bu da zamanla sağlıklarını bozabiliyor.

Canan Karatay son dönemdeki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Son uyarısı ise çocuklarımızın pek çok sevdiği meyve suyuyla ilgili oldu. Türk mutfağından eksik olmaması gereken içeceğin hoşaf olduğuna dikkat çekildi.

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CANAN KARATAY’IN MEYVE SUYU AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir toplantıda kanser etkisi yapan besinler hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu toplantıda yaptığı açıklamada özellikle hazır meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirtmişti. Öte yandan Prof. Dr. Karatay bu meyve sularının, karaciğeri de yağlandırıcı etkisi olduğunu uyararak tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı. Peki çocuklarımıza ne tükettireceğiz? Çocuklar için yapmanız gereken en sağlıklı içecek hoşaf...

HOŞAF TARİFİ

Ev yapımı hoşaf nasıl yapılır?

  • 1 su bardağı kadar kuru üzüm
  • 10-12 adet kadar kuru kayısı
  • 1 adet kadar elma
  • ½ su bardağı kadar kuru dut
  • ½ su bardağı kadar toz şeker
  • 1 adet kadar çubuk tarçın
  • 2-3 adet tane karanfil
  • 5 su kadar bardağı su

HOŞAF YAPIMI

  • İlk olarak kuru üzüm ve kuru kayısıyı iyice yıkayalım.
  • Sonrasında kayısıları dört parçaya kadar ayırın.
  • Bu işlemin ardından üzüm ve kayısıları bir kâseye koyunuz ve üzerlerine su ilave ederek yarım saat kadar bekletin.
  • Devamında ise yumuşayan üzüm ve kayısıyı hoşaf pişireceğiniz tencereye koyunuz. Elmayı küçük parçalara bölüp ilave ediniz.
  • Dut kurusunu, tarçın ve karanfili de koyunuz.
  • Üzerlerine 4 bardak su koyup orta ateşte kaynamaya bırakınız.
  • Hoşafı yapmak için 10 dakika kaynattıktan sonra şekerini ilave ediniz. Meyveler iyice yumuşayınca tadını ve suyunu kontrol ediniz.

  • Devamında ise isterseniz biraz soğutup soğuk olarak servis edebilirsiniz.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
saglık için dogal yaşam beslenmede hazır ürünlerden uzak durun saglıgınız için kendiniz hazırlayın yada saglıgınız için çooooooooook para biriktirin İHTİYACINIZ OLACAK ALLAH AŞKINA ÇOK SEVİYORUM DEDİĞİNİZ ÇOCUKLARI HAZIR GIDA İLE ZEHİRLEMEYİN kiminin gözü görmüyor kiminin dizi tutmuyor kimi çuval gibi şişmiş sanırsın 70 yaşını yaşıyor daha yedisinde onunda çocuklar liseliler kurbanlık gibi olmuş kıyafet uymuyor üzerlerine oysa bu çocuklar dalgibi olmalı

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