Canan Karatay diyeti nasıl yapılır?

Vücudun enerji düzeyinden sorumlu olan leptin hormonunu kontrol altına almayı hedefleyen
bu diyet; bir yandan göbek bölgesindeki yağ artışını engellerken diğer yandan da karaciğer
yağlanmasının önüne geçmeyi ve insülin direncini kırmayı hedeflemektedir.
Kahvaltıda neler yenebilir?
Kahvaltıda doğal yumurta yenmesini tavsiye eden Canan Karatay, yumurta ile birlikte yeşil
veya siyah zeytin, peynir, şekersiz bitki çayı, ceviz içi ve kuru kayısının yenebileceğini
söylemektedir.
Öğle yemeğinde neler yenebilir?
Dana söğüş, bol salata ve fasulye yenmesini öneren Karatay, yemeğin yanında bir bardak
tuzsuz ayran ya da bitki çayı veya su içilmesini önermektedir.
Ara öğünde ne yenebilir?
Ceviz ya da fındık yiyebileceğini ara öğünde çay veya limonlu su içilebilmektedir.
Akşam yemeğinde neler yenebilir?
Balık ile birlikte yeşil soğan, roka ve turp yenmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, akşam saat
19.00'dan itibaren meyve de dahil olmak üzere hiçbir şeyin yenmemesi konusunda uyarıda
bulunmaktadır.
Diyetin püf noktaları
Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10
bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre
pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır. Alkollü ve gazlı içecekler ile
birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, pirinç ve patates
gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır. Bunların yerine badem, fıstık, fındık
veya ceviz gibi kuruyemişler alternatif olarak tüketilebilir. Pirinç ve makarnanın da kesinlikle
yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ayçiçek yağı ile
mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken,
yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi şeylerin yer aldığı bir kapta yenebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum