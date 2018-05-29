Canan Karatay diyeti nasıl yapılır?

Vücudun enerji düzeyinden sorumlu olan leptin hormonunu kontrol altına almayı hedefleyen

bu diyet; bir yandan göbek bölgesindeki yağ artışını engellerken diğer yandan da karaciğer

yağlanmasının önüne geçmeyi ve insülin direncini kırmayı hedeflemektedir.

Kahvaltıda neler yenebilir?

Kahvaltıda doğal yumurta yenmesini tavsiye eden Canan Karatay, yumurta ile birlikte yeşil

veya siyah zeytin, peynir, şekersiz bitki çayı, ceviz içi ve kuru kayısının yenebileceğini

söylemektedir.

Öğle yemeğinde neler yenebilir?

Dana söğüş, bol salata ve fasulye yenmesini öneren Karatay, yemeğin yanında bir bardak

tuzsuz ayran ya da bitki çayı veya su içilmesini önermektedir.

Ara öğünde ne yenebilir?

Ceviz ya da fındık yiyebileceğini ara öğünde çay veya limonlu su içilebilmektedir.

Akşam yemeğinde neler yenebilir?

Balık ile birlikte yeşil soğan, roka ve turp yenmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, akşam saat

19.00'dan itibaren meyve de dahil olmak üzere hiçbir şeyin yenmemesi konusunda uyarıda

bulunmaktadır.

Diyetin püf noktaları