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Caner Erkin'den sonra o da yaptı! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo karısı Yasemin Şefkatli'yi koluna kazıttı

09.01.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'nin yüzünü dövme yaptırdı. Futbolcu Caner Erkin de yıllar önce Şükran Ovalı'yı koluna kazıtmıştı.

Caner Erkin'den sonra o da yaptı! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo karısı Yasemin Şefkatli'yi koluna kazıttı

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebek bekliyor. Karnı burnunda olan İbrahim Tatlıses'in gelini ve oğlu paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İdo Tatlıses son olarak dövmesiyle gündeme geldi. Futbolcu Caner Erkin, 2018 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Şükran Ovalı'nın fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı. Erkin'den sonra İdo Tatlıses de karısını koluna kazıttı.

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İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye sürpriz olarak yüzünü koluna dövme yaptırınca eşinden de paylaşım gecikmedi.

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Yasemin Şefkatli ilham alınan pozunu da paylaşarak "Bu fotoğrafı ben bile unutmuşum" yazdı.

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Yasemin Şefkatli Derya Tuna
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