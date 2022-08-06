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Cani anne, Esmanur'u 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

06.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 22 Ocak'ta meydana gelen olayda Hamide Ç. kızı Esmanur'un intihar ettiği yönünde ihbarda bulunmuş ancak cani annenin kızını boğarak, yasak ilişkisini eşine söylememesi için öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Görülen davada anne Hamide Ç., ''O ara sinir krizi geçirdim. Cinayeti işleyip işlemediğimi tam olarak hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde morardığını gördüm'' ifadelerini kullandı. Annenin "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapsi istendi.

Cani anne, Esmanur'u 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'da kızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamide Ç. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki ikametgaha giden sağlık ekipleri, boyun kısmı kan toplamış kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılığın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada cinayet büro ekipleri, aile bireylerinin ifadesine başvurdu.

Üç çocuk annesi Hamide Ç, ifadesinde olay günü kızının erkek arkadaşı olduğunu belirttiği Y.P'nin kendisine ulaşarak Esmanur'un mesajlarına cevap vermediğini, dışarı çıkması halinde kaçabileceğini söylediğini anlattı.

''HATIRLAMIYORUM''

Kilitli olan kapısını yedek anahtarla açarak girdiği odada kızının boğazındaki yemeniyi çıkarmaya çalıştığını belirten Hamide Ç, o ara sinir krizi geçirdiğini ve cinayeti işleyip işlemediğini tam olarak hatırlamadığını, kendisine geldiğinde çocuğunun morardığını gördüğünü ifade etti.

SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Şüphelinin "öldürme kastıyla hareket etmediği" savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, "Maktulün boğuşmaya bağlı yaralanmasının görüldüğü, şüphelinin, boğuşma ile maktulün nefes almasını uzun süre engelleyerek yoğun bir öldürme kastıyla hareket ettiği, şüphelinin aksi yöndeki savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." tespiti yapıldı. Anne Hamide'nin "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ESMANUR'UN TELEFON MESAJINDAN ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, Esmanur'un, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenilmişti. Esmanur'un, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Ç.'nin, kızını boğarak öldürdüğü belirtilmişti.

(AA/DHA)

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