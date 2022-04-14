Cani anne! Küçük kızını zehirleyip fotoğraf çektirmiş

Yunanistan, 9 yaşındaki çocuğun ölümünden sonra ortaya çıkan korkunç olayı konuşuyor. 33 yaşındaki Roula Pispirigo'nun 9 yaşındaki kızı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside kızın vücudundan öldürücü dozda' ketamin ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada ketaminin doktorlar tarafından verilmediği ortaya çıkınca anne tutuklandı. 9 yaşındaki kızın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Pispirigo hayatını kaybeden diğer iki çocuğundan alınan örnekler, bu iki ölümün de şüpheli olduğunu ortaya koydu.
Yunanistan'da son 3 yılda 3 kız çocuğunu kaybeden 33 yaşındaki Roula Pispirigo'nun 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş ve otopsi sonucunda vücudundan 'öldürücü dozda' ketamin çıkmıştı.
Küçük kızın vücudundan ketamin çıkması üzerine başlatılan soruşturma göre, küçük kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verildiği ortaya çıktı. Sağlık görevlileri, küçük kızı ölümünden bir saat önce yaptığı kontrole etmiş ve ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıktı.
Anne Pispirigo'nun kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkarken soruşturmada kapsamında tutuklandı.Pispirigou yanlış bir şey yapmadığını iddia ederken hayatını kaybeden iki kızından alınan örnekler, sonucunda bu iki ölümünde şüpheli olduğu ortaya çıktı.
Kızının çocuklarını çok sevdiğini ifade eden Pispirigou'nun annesi, kızının çocuklarını kaybettikten sonra çok üzüldüğünü söyledi.
Eşini suçlayan küçük kızın babası Manos Deslakali, 9 yaşındaki Georgina ile birlikte gömülen tabletin suç unsuru olabileceğini belirterek tabletin gömüldüğü yerden çıkarılmasını sağladı. Tablet de inceleme altına alındı.
Öte yandan annenin kızını zehirledikten sonra bu pozu çektiği iddia edildi.
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