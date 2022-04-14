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  4. Cani anne! Küçük kızını zehirleyip fotoğraf çektirmiş

Cani anne! Küçük kızını zehirleyip fotoğraf çektirmiş

14.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan korkunç bir olay konuşuyor. 9 yaşındaki kızın ölümünden sonra yapılan otopside küçük kızın vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin ortaya çıktı. Ketaminin doktorlar tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturmada 33 yaşındaki anne Roula Pispirigo tutuklandı. Soruşturma kapsamında Pispirigo'nun hayatını kaybeden diğer çocuklarından alınan örnekler sonucunda diğer iki çocuğun da ölümü şüpheli bulundu.

Cani anne! Küçük kızını zehirleyip fotoğraf çektirmiş

Yunanistan, 9 yaşındaki çocuğun ölümünden sonra ortaya çıkan korkunç olayı konuşuyor. 33 yaşındaki Roula Pispirigo'nun 9 yaşındaki kızı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside kızın vücudundan öldürücü dozda' ketamin ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada ketaminin doktorlar tarafından verilmediği ortaya çıkınca anne tutuklandı. 9 yaşındaki kızın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Pispirigo hayatını kaybeden diğer iki çocuğundan alınan örnekler, bu iki ölümün de şüpheli olduğunu ortaya koydu.

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3 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Yunanistan'da son 3 yılda 3 kız çocuğunu kaybeden 33 yaşındaki Roula Pispirigo'nun 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş ve otopsi sonucunda vücudundan 'öldürücü dozda' ketamin çıkmıştı.

ÖLÜMÜNDEN 20 DAKİKA ÖNCE VERİLMİŞ

Küçük kızın vücudundan ketamin çıkması üzerine başlatılan soruşturma göre, küçük kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verildiği ortaya çıktı. Sağlık görevlileri, küçük kızı ölümünden bir saat önce yaptığı kontrole etmiş ve ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıktı.

DİĞER ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ BULUNDU

Anne Pispirigo'nun kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkarken soruşturmada kapsamında tutuklandı.Pispirigou yanlış bir şey yapmadığını iddia ederken hayatını kaybeden iki kızından alınan örnekler, sonucunda bu iki ölümünde şüpheli olduğu ortaya çıktı.

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'ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNDEN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜ'

Kızının çocuklarını çok sevdiğini ifade eden Pispirigou'nun annesi, kızının çocuklarını kaybettikten sonra çok üzüldüğünü söyledi.

EŞİNİ SUÇLADI

Eşini suçlayan küçük kızın babası Manos Deslakali, 9 yaşındaki Georgina ile birlikte gömülen tabletin suç unsuru olabileceğini belirterek tabletin gömüldüğü yerden çıkarılmasını sağladı. Tablet de inceleme altına alındı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Öte yandan annenin kızını zehirledikten sonra bu pozu çektiği iddia edildi.

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