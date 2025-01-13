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Canı sıkılan kadın DNA testi yaptırdı: 60 yıllık karanlık aile sırrını ortaya çıkardı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.01.2025 08:27
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Bir kadın can sıkıntısından DNA testi yaptırdı ve 60 yıllık bir aile sırrını ortaya çıkardı. Hayatının şokunu yaşayan kadın başından geçen olayı sosyal medyada paylaştı. Kendisinin üç kız kardeşinin dış görünüşünden çok farklı olduğunu belirten kadın DNA testinin sonucunda bunun sebebini anlamış oldu.

Canı sıkılan kadın DNA testi yaptırdı: 60 yıllık karanlık aile sırrını ortaya çıkardı!

Bir kadın, anlık bir DNA testinin 60 yaşında bir aile sırrını ortaya çıkarmasının ardından şaşkına döndü. Koyu saçları ve kıvrımları olan kadının kız kardeşlerinin hepsi uzun, sarışın ve zayıftı. Köklerine dair merakı onu DNA testi yaptırmaya itene kadar farklılıklarını hiç sorgulamadı. Reddit'te DNA testi ile ilgili açılan başlığın altına yorum yaparak başından geçen olayı bir bir anlattı.

60 YILLIK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

"60 yaşında, amcam sandığım kişinin biyolojik babam olduğunu öğrendim. Bunu hiç bilmeden büyüdüm ve onun bunu bilip bilmediğinden bile emin değildim. Tüm ebeveynlerim öldü. Üç kız kardeşle büyüdüm. Hepsi uzun/sarışın/zayıftı. Ben kısa, esmer ve kıvrımlıydım. Onlara hiç uyum sağlayamadım. Yani, bu yeni bilgi aslında çok şeyi açıkladı.

Üzücü olan, doğduğumda neredeyse ölecek olmam ve annemin Tanrı'nın onu bir ilişki yaşadığı için cezalandırdığını düşünmesiydi. Kimseyi suçlamıyorum."

Başka bir Reddit kullanıcısı da kendi DNA testlerinin hayat boyu süren bazı bulmacaları nasıl çözdüğünü anlattı.

Kullanıcı şunları söyledi: "Evlat edinildim ve DNA testi biyolojik ailemin kim olduğunu bulmama yardımcı oldu.Testim sayesinde biyolojik annem, babasının onu yetiştiren adam olmadığını öğrendi ve bu talihsiz bir durumdu."

Anahtar Kelimeler:
DNA dna testi
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