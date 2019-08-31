Çankaya Belediyesi, ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'nin adını parka veriyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin adının Kızılay Kocatepe'deki parka verileceğini açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Park'ta düzenlenen konsere katıldı. Burada konuşan Başkan Taşdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetin ilanıyla devam eden laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması anlamına geldiğini belirtti. İlk Diyanet İşleri Kurucu Başkanı olan Rıfat Börekçi'nin, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu işgal edildiğinde Ankara Müftüsü olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, şöyle dedi:

"Mustafa Kemal Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında kendisine destek veren büyük bir din âlimidir. Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkartıldığında Rıfat Börekçi, Ankara Müftüsü olarak bu fermanı reddetmiş ve vatanı, bağımsızlığı için savaşanların gerçek inananlar olduğunu beyan ederek sonuna kadar Mustafa Kemal'e destek vermiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Diyanet İşleri kurulduğunda ilk başkan olarak görev yapmıştır. Yani birileri bugün rahat ortamda hepimizi üzen hareketlerde bulunurken Rıfat Börekçi gibi yüreği vatanı için çarpan din alimleri en zor koşullarda vatanı için mücadeleye destek verdiler. Bu yüzden önümüzdeki hafta alacağımız kararla Kocatepe Camii’nin önündeki parka Rıfat Börekçi'nin adını vereceğiz."

ANKARA, (DHA)

