Çankırı, Çorum ve Diyarbakır sahur vakti ne zaman? Çankırı, Çorum ve Diyarbakır iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Çankırı, Çorum ve Diyarbakır'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Çankırı, Çorum ve Diyarbakır'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÇANKIRI, ÇORUM VE DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Çankırı, Çorum ve Diyarbakır'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ÇANKIRI 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇORUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

DİYARBAKIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



