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Çankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

BAĞDADİ'NİN ÖZEL HİZMETİNİ YAPAN KİŞİ DE ARALARINDA

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA


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