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Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi

Çankırı'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "1921'den Günümüze Çankırı Basını" sergisi açıldı.

Çalışan Gazeteciler Derneği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 1921 yılından bugüne Çankırı basınında çıkan gazetelerin ilk sayfaları yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, 2013 yılından beri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile birlikte sergi düzenlediklerini söyledi.

Bu seneki serginin manevi yönünün çok fazla olduğunu belirten Demir, "Bugün fotoğraf sergimizde 1921 yılından bu yana ilimizde yayımlanan gazete ve dergilerin ilk nüshaları ve bugüne kadar basın camiasına emeği geçmiş meslektaşlarımızın fotoğrafları yer alıyor. " dedi.

Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü Nusret Açar da Çalışan Gazeteciler Derneği ile bu yıl 6'ncı sergilerini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, basın mensuplarının gününü kutladı.

Açılışa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı gazeteciler günü

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