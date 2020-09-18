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Çankırı’da motosikletlilere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Çankırı’da motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında kurallara uymayanlara 25 bin lira ceza kesildi.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mehmet Kazım Arar Caddesi üzerinde trafik uygulaması düzenledi.

Çankırı’da motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında kurallara uymayanlara 25 bin lira ceza kesildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mehmet Kazım Arar Caddesi üzerinde trafik uygulaması düzenledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak uygulamada eksik evrakı olan motosikletliler hakkında idari işlem uygulandı. Ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren uygulamada ehliyet, plaka, sigorta ve muayene sorgusu gerçekleştirildi. Ekiplerin uygulamasını çevredeki vatandaşlar da adeta film izler gibi seyretti.
Uygulama sonunda 15 kişiye 25 bin TL cezai işlem uygulanırken çalışmaların sürekli devam edeceği bildirildi.

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