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Cankurtaran isyan etti: Millet laf dinlemiyor, bak yine biri gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Antalya Alanya'da bir plajda gün içerisinde boğulma tehlikesi geçiren tatilci sayısı 8’i bulunca, cankurtaranlar isyan etti. Tatilcilerin uyarıları dinlemediğinden yakınan cankurtaran, “Millet laf anlamıyor. Gitmeyin diyoruz gidiyorlar. 7-8 tane boğulma vakası oldu. Bak yine biri gidiyor” dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilcilerin ve vatandaşların genelde tercih ettiği İncekum Plajı'nda, bugün birçok boğulma tehlikesi geçiren vatandaş oldu. Denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler, plajda görevli cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan vakalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tatilcilerin denizde açılmaya devam etmeleri cankurtaranları isyan ettirdi. Cankurtaranlar sık sık megafonlarla uyarılarda bulunmasına rağmen çoğu tatilcinin uyarılara aldırış etmediği gözlendi.

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'MİLLET LAF ANLAMIYOR, BAK YİNE BİRİ GİDİYOR'

Bir cankurtaran, “Millet laf anlamıyor. ‘Gitmeyin’ diyoruz, gidiyorlar. 7-8 tane boğulma vakası oldu. Allah’a çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Bak yine biri gidiyor” diyerek adeta isyan etti.

Bir diğer cankurtaran da, “Laf dinlemiyorlar. Boğulma tehlikesi yaşıyorlar, biz uyarmamıza rağmen hala açığa gidiyorlar” dedi.

Kaynak: İHA

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