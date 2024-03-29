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Canlı Manisa seçim sonuçları! Manisa seçim sonuçlarında CHP adayı Ferdi Zeyrek mi, MHP adayı Cengiz Ergün mü önde?

29.03.2024 14:55
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Manisa seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı yerel seçim sonuçları ise heyecanla takip ediliyor. Peki, Manisa seçim sonuçlarına göre CHP adayı Ferdi Zeyrek mi, MHP adayı Cengiz Ergün mü önde? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Canlı Manisa seçim sonuçları! Manisa seçim sonuçlarında CHP adayı Ferdi Zeyrek mi, MHP adayı Cengiz Ergün mü önde?

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapanacak ve oy sayım işlemleri başlayacak. Manisa seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tararından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte Manisa 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MANİSA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

Cengiz Ergün

MHP ADAYI MEVCUT BAŞKAN CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa’da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa’da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.

FERDİ ZEYREK

CHP'NİN ADAYI FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı.

Yerel Seçim 2024


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