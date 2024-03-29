Canlı Rize seçim sonuçları! Rize seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Rahmi Metin mi CHP adayı Necati Topaloğlu mu kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Rize seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rize'deki seçim yarışı mevcut başkan ve AK Parti'nin adayı Rahmi Metin ile CHP adayı Necati Topaloğlu arasında geçecek. Rize seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Rize seçim sonuçları Mynet'te olacak. Rize'de Rahmi Metin, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Rahmi Metin yeniden AK Parti tarafından Rize Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Necati Topaloğlu ise CHP tarafından Rize Belediye Başkanlığına aday gösterildi.







