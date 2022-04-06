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Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

06.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Özdağ, "Sayın Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Son dakika: Genel seçimlere az bir süre kala partilerin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayın programında konuşan Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olarak duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

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"MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Özdağ şunları ifade etti:

"Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olmalı."

MANSUR YAVAŞ İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı sosyal medyada "Mansur Yavaş aday olacak" iddiasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

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