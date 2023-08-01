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Mustafa Topaloğlu canlı yayında ışınlanma gösterisiyle hayretler içinde bıraktı! Dünyaya müjdeyi verdi: 'Biz Mars'ta şehir kurduk'

01.08.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ABD Kongresi'nde askerlerin yaptığı uzaylı ve UFO itirafıyla sarsılırken tartışmalara uzaylı olduğunu iddia eden ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu da katıldı. İtiraf için geç kalındığını söyleyen Topaloğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde gerçekleşen söyleşi sırasında canlı yayında ışınlanma olduğunu öne sürdüğü bir performans da sergiledi: "Şu an Amerika'dayım. Hop gittim geldim! Gördün mü?"

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan bir asker geçtiğimiz hafta yaptığı uzaylı ve UFO itirafıyla tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye'de yıllardır uzaylı olduğunu öne sürerek yaptığı çıkışlarla gündem olan ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu sitem etti.

ABD'li askerin itiraflarını "Haklı olduğumu herkes gördü" sözleriyle değerlendiren, Haber Global'e konuşan Topaloğlu, ABD Kongresi'nin açıklamalarını "Geç kalınmış bir olay" olarak değerlendirirken "yine de" tebrik etti.

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SİTEM ETTİ

Uzaylıların varlığının neden saklandığına ilişkin soruya Topaloğlu, "Gelmişlerse görmedim. Olmadığını söyleyemem. Var olduğunu 40 yıl önce söyledim. Demek ki biz onlardan daha önce söylemişiz. O zaman ülkem, dünya beni alkışlasın o zaman, değil mi?" sözleriyle sitem etti.

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Topaloğlu, "Her şeyden kaçarsın, kendinden kaçamazsın" diye de ekledi.

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"Uzaylılar insana niye zarar versin ki?" diyen Topaloğlu, 40 yıl önce uzaylılara "hoş geldiniz" dediğini hatırlattı.

CANLI YAYINDA IŞINLANDIĞINI İDDİA ETTİ: BURADAYIM AMA ORADAYIM

Çekmeköy'de gerçekleştirilen söyleşide ışık hızından daha hızlı hareket edebildiğini savunan Topaloğlu, "Amerika'dayım, şu anda Kaliforniya'dayım. Bırak ışık hızını, bir salise olmadı. Ben şu an Amerika'ya gittim, orada oturuyorum" dedi. Muhabirin "Çekmeköy'de değil miyiz şu an?" sorusuna Topaloğlu'nun yanıtı "Buradayım, ama oradayım" oldu.

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DÜNYAYA 'MARS' MÜJDESİ

Bir de dünyaya müjde veren Topaloğlu, "Dünya artık Mars'ta gezip Mars'ta mutlu olabilecek. Biz Mars'ta bir hayat, bir şehir kurduk" dedi.

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