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Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde devam ederken, Suriye tarafından Türkiye tarafına keskin nişancı atışları yapıldı. Teröristler tarafından yapılan atışlar, o sırada canlı yayında olan Habertürk TV tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda çatışmalar saatlerdir sürüyor. Öte yandan teröristler tarafından Türkiye'deki yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik havan ve roket atışları da yapılıyor. Bunun yanı sıra PKK/YPG'li teröristler keskin nişancı atışları da yapıyor.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Daha sonra programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermeleri gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Habertürk TV keskin nişancı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Reklamı seyrederkwn sorun yok videoya geçemiyo ne saçmalık bu
kel olanın abdest kaçtı :)))
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