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Canlı yayında tansiyon yükseldi! Rezan Epözdemir - Lube Ayar gerilimi: 'Denizbank'ın eline tutuşturduklarıyla algı yapıyor"

29.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Aralarında ünlü futbolcularında mağdur olarak yer aldığı Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığının masaya yatırıldığı programda ortam gerildi. Gazeteci Lube Ayar soruşturmayla ilgili sunum yaptığı sırada canlı yayına, dava dosyasında mağdur olarak yer alan 5 ismin avukatlığını üstlenen hukukçu Rezan Epözdemir bağlandı. Ayar'ın açıklamalarına tepki gösteren Epözdemir, "Birileri hanımefendiye benim ismimle birlikte bazı kağıtlar tutuşturmuş, o da burada algı yapmaya çalışıyor" dedi.

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Rezan Epözdemir - Lube Ayar gerilimi: 'Denizbank'ın eline tutuşturduklarıyla algı yapıyor"

Türkiye futboldaki 'fon' dolandırıcılığını konuşurken, söz konusu skandal medyanın da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Sürecin nasıl başladığı ve nasıl devam ettiğine yönelik detaylar Sözcü TV'de masaya yatırıldı. İpek Özbey ile Nokta atışı programına katılan gazeteci Lube Ayar, devam eden soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

EPÖZDEMİR'DEN AYAR'A TEPKİ

Ayar açıklamalarına devam ederken, canlı yayına avukat Rezan Epözdemir bağlandı. Dava dosyasında mağdur olarak yer alan 5 ismin avukatlığını üstlenen Özdemir, yayına bağlar bağlanmaz Ayar'a tepki gösterdi.

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"HANIMEFENDİYİ BEN TANIMIYORUM"

"Bu yaptığınız çopk etik olmadı" diyerek söze başlayan Epözdemir, "Böyle bir sununm yapılacaksa keşke ben de orada olsaydım. Ben geleyim bunlara da cevap vereyim orada konuşalım. Hanımefendiyi ben tanımıyorum. Hukukçu mu önce onu sorayım?" diye sordu.

İpek Özbey "Hayır. Kendisi gazeteci" diyerek yanıt verince, Epözdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

"DENİZBANK'IN ELİNE TUTUŞTURDUĞU ŞEYLERLE BİR SUNUM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

"Zaten belli oluyor gazeteci olduğu, hukukçu olmadığı. Çünkü bir hukuk formasyonu yok. Konuya da çok vakıf değil. Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle bir sunum yapmaya çalışıyor. Ben geleyim cevap hakkımı kullanayım"

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AYAR: "AVUKATSINIZ AMA SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ"

Ayar ise bu sözlerin üzerine "Siz de gazeteci değilsiniz. Avukatsınız ama saygısızlık yapıyorsunuz. Buyrun gelin. Ben zaten geleceğinizi düşünerek hazırlanmıştım." dedi.

Araya giren İpek Özbey de "Lütfen iddialara cevap verelim. Kimseyi meslekleri üzerinden rencide etmeyelim. Burası öyle bir yer değil. Ben buna izin verecek bir moderatör değilim" diye konuştu.

Daha sonra yaşanılan süreci anlatan avukat Epözdemir, "Anladığım kadarıyla birileri hanımefendiye benim ismimle birlikte bazı kağıtlar tutuşturmuş, o da burada kendince bir algı manipülasyonu yapmaya çalışıyor. Bu çok doğru değil"

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