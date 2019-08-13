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Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı

SOKODE (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Togo'da 22 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Cansuyu Derneği, Togo'da başkent Lome ile Sokode şehrinde Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Ülkedeki 22 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu Derneği görevlileri, zor durumdaki kişilere ulaşabilmek için şehirlerin en ücra noktalarına kadar gitti.

Kurban etlerinin en büyük bölümünün dağıtıldığı Sokode'de ulaşılan köylerde bayram dolayısıyla çocuklara oyuncak da dağıtıldı.

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Cansuyu kurban togo

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