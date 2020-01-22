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  4. Cansuyu Derneğinden Endonezya'daki sel mağdurlarına acil yardım

Cansuyu Derneğinden Endonezya'daki sel mağdurlarına acil yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneğinden Endonezya'daki sel mağdurlarına acil yardım

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği Endonezya'daki sel felaketi mağdurlarına acil insani yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, geçen günlerde ülkede meydana gelen sel felaketinin ardından, bölge halkının zor günler geçirdiği belirtilerek, gıda kumanyaları, sağlık paketleri, sağlık taraması, elektrik problemi için jeneratör ve giyim alanındaki çeşitli yardımların bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.

Acil insani yardımların 27 bin Endonezyalıya ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, yardıma devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Endonezya Acil Yardım Sorumlusu Hasan Yaşar, sel felaketiyle bölgedeki altyapının çöktüğünü ve insanların zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Felaket sonrası yaşanan tahribatın ardından şehirlerin harabeye döndüğünü belirten Yaşar, "Buradaki belediyeler insanları korumak için kamplar oluşturmuş, biz de Cansuyu Derneği olarak bu kamplarda Türkiye'den hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği yardımları ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansuyu Derneği Endonezya

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