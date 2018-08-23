Cansuyu, Nijer'de 7 bin aileye kurban eti dağıttı

NİJER (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nijer'de 7 bin aileye kurban eti yardımında bulundu.
Nijer'in başkenti Niamey'de kurban pazarlarından aldıkları hayvanların kesimini yapan Cansuyu Derneği ekibi, kurban etlerini yoksul 7 bin aileye dağıttı.
Derneğin Nijer Koordinatörü Hüseyin Mete, aldıkları kurban vekaletlerini bire bir yerine getirdiklerini belirterek, etleri muhtaç ailelere ulaştırdıklarını söyledi.
Yardımdan yararlanan Niameyli Selime Abdullah, bu yıl kurban kesemediklerini, aldığı kurbanlık et sayesinde çocuklarının çok mutlu olacağını dile getirdi.
Halime Muhammed de yapılan yardımdan dolayı derneğe teşekkür etti.
Hasan Ali ise çok duygulandığını belirterek, "Her yıl Türkiye'den bizlere yardım geliyor, yardımımıza hep Türkiye koşuyor. Bundan dolayı sürekli dua ediyoruz." dedi.
Cansuyu Derneği ekibi, çocuklara da şeker ve balon verdi.
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