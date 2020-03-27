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  4. Çareler tükenmez! Kuaför müşterileriyle sosyal mesafeyi şemsiye ile koruyor

Çareler tükenmez! Kuaför müşterileriyle sosyal mesafeyi şemsiye ile koruyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak karşılaştıkları eşi görülmemiş engellere uyum sağlamak zorunda kalıyor, işlerinin kesintiye uğramaması için de ilginç önlemler alıyorlar. İşte ona bir örnek...

Çareler tükenmez! Kuaför müşterileriyle sosyal mesafeyi şemsiye ile koruyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (COVİD-19) nedeniyle birçok kişi evlerinde kalarak işlerini evden yapmaya ve bu durumun bir çözüme kavuşmasını bekliyor. Dışarıda çalışmak zorunda kalanlar ise aldıkları önlemlerle dikkat çekiyor.

Bir şemsiyeyi virüsten korunmak için kalkan için kullanan Hollandalı kuaför, müşterilerinin bakım işlerini 'sosyal mesafeyi koruyarak' bu şekilde gerçekleştiriyor.

Facebook’ta viral hale gelen bu videoyu ise bir Türk çalışan çekti. Söz konusu video, 3 milyona yakın yorum, 93 bin paylaşım aldı.


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Anahtar Kelimeler:
kuaför sosyal mesafe, koronavirüs,

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