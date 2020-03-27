Çareler tükenmez! Kuaför müşterileriyle sosyal mesafeyi şemsiye ile koruyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (COVİD-19) nedeniyle birçok kişi evlerinde kalarak işlerini evden yapmaya ve bu durumun bir çözüme kavuşmasını bekliyor. Dışarıda çalışmak zorunda kalanlar ise aldıkları önlemlerle dikkat çekiyor.

Bir şemsiyeyi virüsten korunmak için kalkan için kullanan Hollandalı kuaför, müşterilerinin bakım işlerini 'sosyal mesafeyi koruyarak' bu şekilde gerçekleştiriyor.

Facebook’ta viral hale gelen bu videoyu ise bir Türk çalışan çekti. Söz konusu video, 3 milyona yakın yorum, 93 bin paylaşım aldı.



