HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Carlos Santana: ABD'li efsane gitarcı sahnede bayıldı

Carlos Santana: ABD'li efsane gitarcı sahnede bayıldı

06.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li efsane gitarcı Carlos Santana, Detroit'te verdiği bir açık hava konseri sırasında sahnede bayıldı. Santana, daha sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada "yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğunu" ve bu nedenle bayıldığını belirtti.

Carlos Santana: ABD'li efsane gitarcı sahnede bayıldı

ABD'li efsane gitarcı Carlos Santana, Detroit'te verdiği bir açık hava konseri sırasında sahnede bayıldı.

74 yaşındaki Santana, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından müşahede altında tutulmak üzere yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Meksika doğumlu Carlos Santana, daha sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada "yemek yemeyi ve su içmeyi unuttuğunu" ve bu nedenle bayıldığını belirtti.

Menajeri Michael Vrionis de Santana'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Buna karşın bugün Pennsylvania'da yapılması beklenen bir konser ileri bir tarihe ertelendi.

Santana sahnedeyken çekilen görüntülerde, sanatçının bir sedyede sahneden götürülürken seyircilere el salladığı görüldü.

Carlos Santana ve grubu, Miraculous Supernatural isimli konserleri için Kuzey Amerika turnesine çıkmışlardı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK GİTARCILARDAN BİRİ

1960'lı yıllarda üne kavuşan Carlos Santana, rock 'n' roll ile Latin Amerika caz müziğinin karışımı eserleriyle rock dünyasının öncü isimlerinden biri haline gelmişti.

Grubun en bilinen şarkıları arasında Black Magic Woman, The Game of Love ve Oye Como Va bulunuyor.

Carlos Santana konseri

10 kez Grammy ödülü kazanan Carlos Santana, rock müzik tarihinin en büyük gitarcılarından biri olarak gösteriliyor.

Prince, Santana'nın kendisi üzerinde Jimi Hendrix'ten daha büyük etkisi olduğunu söylemiş, "Santana daha güzel çalıyordu," demişti.

Carlos Santana, 1998 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildi.

2015 yılında Rolling Stone dergisi, Santana'yı gelmiş geçmiş en büyük 100 gitarcı listesinde 20'nci sıraya yerleştirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Santana ve grubunun diğer üyelerinin koronavirüse yakalandıklarının anlaşılmasının ardından konserleri iptal edilmişti.

Aralık ayında da Santana Las Vegas'taki bir dizi konserini ayrıntıları açıklanmayan bir kalp ameliyatı nedeniyle iptal etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdiKaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdi
Korkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdüKorkunç olay! Annesini ve kardeşlerini öldürdü
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
abd bayılma carlos santana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

İlginizi Çekebilir

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.