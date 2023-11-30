Çarpıntı, terleme ve sinirlilik yaşıyorsanız aman dikkat! Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! "70 yıl önce zararsız denmiş fakat..."

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa belirtilerini tek tek sayarak tehlikeli bir hastalığa karşı uyarıda bulundu.

Tiroid hastalıkları hakkında konuşan Kataray; 'Tiroid çok önemli bir organımızdır. Vücuttan hiç alınmaması lazımdır.' diyerek hipo tiroidi ve hiper tiroidi açıkladı.

Tirodin az çalışması ya da çok çalışması sonucu ortaya çıkan bu hastalıklarının hepsinin nedenini vücutta toksinlerin birikmesi ve vücutta iyotun eksik olması olduğunu söyleyen Karatay, 'Vücuda giren toksinler yani tiroid hastalıklarının hepsi bir bütündür ve bu da bir otoimmün hastalığının parçasıdır. Otoimmün hastalıklar ise vücutta kronik olarak meydana gelen bir reaksiyonun belirtisidir.

Tirodin bu şekilde fazla çalışması hipertiroidi belirtileri ise çarpıntı yapar, terleme yapar ve sinirlilik hali yapar. Bu belirtiler tehlikeli olduğu zaman ilaçla baskı altına alınabilir. Ama esas altında yatan sebep tiroidi bozan şey vücuda bromürün girmesidir. Bromür çok tehlikeli bir mineraldir. Ve tiroid hormonuna iyotun girmesini önler. İyotta girmeyince ya hücreler çok fazla çalışır ya da az çalışır.

Amerika'daki Gıda ve İlaç Kurumu var. Yeni bir şey yayınladı. 70 tür içecekte şekerli gazlı içecekte bromür yağı kullanıldığı 1970 yılından beri. Bu bromür yağının yasaklanmasını istiyor. 70 yıl önce zararsız denmiş ancak artan tiroid hastalıklarının buna bağlı olduğunu kabul ettiler. Biz bunu senelerden beri söylüyoruz devamlı söylüyoruz. İyot olmaza ve iyodür olmazsa, troid hastalıkları ortaya çıkar.''





