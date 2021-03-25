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Çarptığı kadın metrelerce savruldu, o arkasına bile bakmadı!

25.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de karşı kaldırıma geçmek isteyen bir kadın, hızla gelen otomobilin kendisine çarpmasıyla metrelerce savruldu. Sert şekilde yere düşen kadının ağır yaralandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Çarptığı kadın metrelerce savruldu, o arkasına bile bakmadı!

Kaza, dün 18.45 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü.

ÇARPTI, DURMADAN KAÇTI!

Arabanın çarptığı kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

METRELERCE SAVRULDU!

Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu ve otomobil sürücüsünün durmayarak gittiği görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Esenler

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