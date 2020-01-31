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CarrefourSA, kara midye satışına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeni yılla birlikte Türkiye’de bir ilke imza atarak balık reyonu olan marketlerinde canlı kara midye satışına başladı.Günümüzde kabuklu deniz mahsullerine olan ilginin artmasıyla CarrefourSA, bir sokak lezzeti olan midye taleplerini karşılamak adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başlayarak müşterilerinin bir talebini daha yerine getirmiş oldu.50’li ve 100’lü filelerMidyeler, çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlara ulaştırılıyor.

CarrefourSA, kara midye satışına başladı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeni yılla birlikte Türkiye’de bir ilke imza atarak balık reyonu olan marketlerinde canlı kara midye satışına başladı.
Günümüzde kabuklu deniz mahsullerine olan ilginin artmasıyla CarrefourSA, bir sokak lezzeti olan midye taleplerini karşılamak adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başlayarak müşterilerinin bir talebini daha yerine getirmiş oldu.

50’li ve 100’lü fileler
Midyeler, çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlara ulaştırılıyor. Böylelikle günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midyeler, sağlıklı bir şekilde müşterilere sunuluyor ve üretimden reyona gelene kadarki her süreci kontrol altında tutulmuş oluyor.
Balık reyonu bulunan CarrefourSA marketlerinde satışına başlanılan midyeler, 50’li file (1 Kg.) ve 100’lü file (2 Kg.) olarak satılıyor.

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