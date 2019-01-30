Çarşaflı kuyumcu soyguncularının yargılanmasına başlandı

Esenler’de soymaya çalıştıkları kuyumcu Eyüp Sedat Koçer’in ölümüne neden olan Gürcistan uyruklu soyguncuların yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Giorgi Shonia, öldürmek amacıyla kuyumcu dükkanına gitmediğini belirtirken, tutuklu sanık Shorena Kukhilava’nın avukatı da müvekkilinin, isim benzerliği nedeniyle tutuklu olduğunu öne sürdü.

Esenler’de 2017 yılında kuyumcu Eyüp Sedat Koçer (39) ile Gürcistan uyruklu soygunculardan Raibuli Abralava’nın (36) öldüğü soyguna ilişkin 3 Gürcistan uyruklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 37’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden kuyumcu dükkanı sahibi Eyüp Sedat Koçer’in yakınları Murat Koçer ve Ali Nihat Koçer duruşmada müşteki olarak yer aldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan tutuklu sanık Giorgi Shonia, olayda çıkan çatışmada hayatını kaybeden Raibuli Abralava’nın kendisini soyguna götürdüğünü kaydetti.

Arabada giymem için kıyafet verdi

Olayda ölen Raibuli Abralava ile bir lokantada karşılaştıklarını belirten Giorgi Shonia, "Abralava’yı Gürcistan’dan tanıyordum. İş aradığımı söyledim. Birbirimizin telefon numaralarını aldık. Raibuli bana yardımcı olabileceğini söyledi. 29 Aralık 2017’de tekrardan Raibuli Abralava ile Kumkapı’da görüştük. Arabasına bindim. Tanımadığım başka kişilerde arabada oturuyordu. Arabanın içindekilerden bir tanesi kadındı ancak şu anda huzurda bulunan kadın sanık değildi. Abralava’ya ’Nereye gidiyoruz, ne iş var?’ diye sordum. Ancak ne iş olduğunu açıklamadı. Arabanın içindeki konuşmalardan düzgün bir iş olmadığını, galiba hırsızlık için beni götürdüklerini anladım. Raibuli daha sonra bana arabada giymem için kıyafet verdi" dedi.

Korkutmak amacıyla ateş açtım, hedef almadım

İstemediği halde zor bir şekilde giysileri giydiğini belirten sanık Shonia, “Raibuli daha sonra bana sadece ses çıkarmak ve korkutma amaçlı bana gerçek olmayan bir tabanca verdi. Silahı neden verildiğini sorduğunda Raibuli Abralava ‘altın mağazasına gidip soyacağız’ dedi. Ben de ’Hayır, bu işe girmiyorum’ diye söyledim. Bunun üzerine bana ’Niye korkuyorsun, sen olmasan bu iş olmaz, kadın korkmuyor, sen nasıl delikanlısın, korkuyorsun, gelmek zorundasın, geleceksin’ dedi. Raibuli Abralava, bana ’Kolay iş, ben kız beraber gideceğim, 2-3 dakika sonra sen ortaya çıkıp mağazaya geleceksin, altınları toplayacaksın, kimseyi öldürmeyeceğiz’ dedi. Kabul ettim. Bana mağazayı gösterdiler. Raibuli Abralava ve kız mağazaya girdi, ben mağazanın dışında bekledim. Onlar girdikten sonra bende yanımdaki adam ile birlikte mağazaya girerken daha bir adım atar atmaz mağazanın patronu bana ateş etti. Yaralandım, sağ kasık bölgemden vuruldum. Yere düştüm, sürünerek dışarı çıktım. İçerden yine bana ateş ediyorlardı. Raibuli’nin bana verdiği tabancayı arkaya ve yukarı doğru olacak şekilde ateşledim. Silahı ateşlediğim sırada ben yerde yaralıydım. Korkutmak amacıyla havaya doğru ateş ettim ve ateş ettiğim yere bakmadım. Hedef almadım. Sürünerek kaçıyordum. İnsanlar yaklaşınca tabancayı bıraktım. Ben kimseyi öldürmek amacıyla gitmedim, hiçkimseyi öldürmek istemedim. Vatandaşlar beni yakaladılar, herkes bana vuruyordu. Ambulansla hastaneye götürdüler. Ameliyat oldum, ertesi gün tutuklandım" dedi.

Kardeşim, ‘Çok kötü vuruldum, hakkını helal et’ dedi

Duruşmada dinlenilen müşteki Ali Nihat Koçer de olay günü kardeşi Eyüp Sedat Koçer ile dükkana geldiklerini anlatarak, dükkana biri kadın 2 kişi girdiğini, kadının fizik yapısının sanıklardan Shorena’ya benzediğini kaydetti.

Gelenlerin saatlere baktıklarını ancak hiç konuşmadıklarını o sırada 2 kişinin daha dükkana geldiğini anlatan Koçer, "Kardeşim Sedat, sanık Giorgi’nin elindeki silahı görmüş olacak ki bana heyecanlı bir şekilde seslendi. Ben kafamı kaldırdığım an kadının yanındaki şahıs ile daha sonradan içeri giren iki şahıslardan biri birlikte ateş etmeye başladı. Kardeşim beni korumak amaçlı olarak benden tarafa doğru ateş etti. Kardeşim, ’Abi vuruldum, ben çok kötü vuruldum, hakkını helal et’ dedi. Kapıdan baktım sanık Giorgi halen bize doğru ateş ediyordu. Benim Gürcistanlılar ile hiçbir işim yoktur. Neden bizi buldular anlamış değilim" dedi.

“Müvekkilim isim benzerliğinden tutukludur”

Duruşmada söz alan diğer sanık Shorena Kukhilava’nın Avukatı Recep Eryılmaz müvekkilinin suçsuz yere tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilimin kasıtlı olarak ismi verildi, ya da isim benzerliği nedeniyle tutukludur. Müvekkilim ile diğer Shorena Kukhilava’nın fiziki yapıları da farklıdır, yüz profilleri farklıdır. Müvekkilim olaydan önce ve olaydan sonra sürekli olarak aynı işyerinde parmak izi basarak işine gidip işinden çıktığı sunduğumuz parmak izi raporlarından sabittir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

İsim benzerliği konsolosluktan soruldu

Mahkeme heyeti, Gürcistan Başkonsolosluğu’na yazı yazılarak Avtandil ve Nato’dan olma Shorena Kukhilava ile Iraklı ve Nana’dan olma Shorena Kukhilava isimli kişilerin aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olup olmadıklarının sorulmasına ve her ikisinin de sosyal medya fotoğraflarının yazılacak yazıya eklenmesine karar verdi. Sanık Nika Darchia’nın yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



PARTNER Saçlarını boyattı