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Çarşamba Belediyesi’nden eğitime tam destek

31.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile lise mezunu öğrencilere yönelik ücretsiz olarak açılan TYT-AYT Üniversite Hazırlık Kursları devam ediy

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, kurslarda eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek test kitabı seti desteğinde bulundu.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında ilk kez geçten yıl hayata geçirilen TYT-AYT hazırlık kursları bu yıl da devam ediyor. Başkan Halit Doğan, kurslarda öğretim gören öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Doğan, Çarşamba’da eğitimin her alanında gençlerin yanlarında olduklarını kaydederek, öğrencilere üniversiteye hazırlık test kitabı desteğinde bulunduklarını belirtti.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek; Çarşamba’da lise mezunu öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına yönelik ücretsiz olarak açılan ‘Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını” ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanlarında olduklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Eğitim kenti Çarşamba’mızda birçok fakülte ve meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Çarşambalı gençlerimiz, üniversiteli olsun, ülkemizin dört bir tarafında mesleklerini hakkıyla yaparak, Çarşamba’mızı temsil etsinler istiyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Onlar yeter ki okusunlar, eğitimlerini en güzel şekilde tamamlasınlar.

Halk Eğitim Merkezimizle birlikte ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz bu projeyle, birçok gencimizin hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum. İlk kez geçtiğimiz yıl başlattığımız üniversiteye hazırlık kurslarımız ile kursa devam eden 200 öğrencimizden 104’ü bu yıl üniversiteli oldu. Tıp Fakültesi’nden Mühendislik Fakültesi’ne birçok öğrencimiz diledikleri fakültelere yerleştiler. Bu yıl 315 öğrencimiz kurslarımıza kayıt yaptırmış durumda. İnşallah gelecek yıl da onların başarılarıyla gurur duyacağız. Biz, bugünümüzün mimarı, yarınlarımızın mihenk taşı gençlerimizin yanlarında olarak eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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