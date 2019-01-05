HABER

Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı.

Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü

Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, çarşı iznine çıtkı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askerin binadan nasıl düştüğü araştıran polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sırasında evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi Antalya'nın Finike ilçesine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldüÇarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklamaİş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklama
Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladıBir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.