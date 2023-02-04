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Casus balon krizi büyüyor! ABD ve Çin arasında ipler gerildi... Biden onay verdi 'casus balon' düşürüldü

04.02.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin 'casus balonu'na ilişkin ilk kez konuştu. Bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıt Biden, "İcabına bakacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonunun düşürülmesine onay verdiğini söyledi. Onayın ardından casus balon düşürüldü.

Casus balon krizi büyüyor! ABD ve Çin arasında ipler gerildi... Biden onay verdi 'casus balon' düşürüldü

Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtlamıştı. Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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CASUS BALON DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'li bir yetkili Başkan Joe Biden'ın Çin'e ait casus balonun düşürülmesine onay verdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ SON GERGİNLİK: CASUS BALON

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. (AA)

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