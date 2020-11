Casus macerası başka bahara kaldı... The 355 ertelendi

Ödüllü kadın oyuncuların başrolde yer aldığı casus gerilimi The 355 filminin vizyon tarihi ertelendi. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Bingbing Fan ve Diane Kruger'ın başrollerini paylaştığı, kadın liderliğindeki The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi. Film, başlangıçta 15 Ocak 2021'de gösterime girecekti ve şimdi, 14 Ocak 2022'de gösterime girmesi kararlaştırıldı. Simon Kingber, The 355 filmini, Theresa Rebeck'le birlikte yazdığı senaryodan yönetti.

Uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.