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Casus macerası başka bahara kaldı... The 355 ertelendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sinema sektöründe vizyon takvimini değiştirmeye devam ediyor. Salgından nasibini alan son filmlerden biri kadın odaklı casus gerilimi The 355 oldu. Vizyon tarihi değişen film, 1 sene sonraya ertelendi.

Ödüllü kadın oyuncuların başrolde yer aldığı casus gerilimi The 355 filminin vizyon tarihi ertelendi. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Bingbing Fan ve Diane Kruger'ın başrollerini paylaştığı, kadın liderliğindeki The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi. Film, başlangıçta 15 Ocak 2021'de gösterime girecekti ve şimdi, 14 Ocak 2022'de gösterime girmesi kararlaştırıldı. Simon Kingber, The 355 filmini, Theresa Rebeck'le birlikte yazdığı senaryodan yönetti.

THE 355 KONUSU

Uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.

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