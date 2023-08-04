HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatalca'da hareketli saatler! Yangın yerleşim yerine sıçradı... Ekipler teyakkuza geçti

Çatalca'da hareketli saatler! Yangın yerleşim yerine sıçradı... Ekipler teyakkuza geçti

04.08.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çatalca'da otluk arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yüzlerce saman balyası, ağaç ve tavuk kümeslerinin kül olduğu yangın yerleşim birimlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürüldü.

Çatalca'da hareketli saatler! Yangın yerleşim yerine sıçradı... Ekipler teyakkuza geçti

İstanbul Çatalca'da otluk alanda başlayan yangın yerleşim alanına sıçradı. Yangında bir ahır kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

e1

Yangın, 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ovayenice Mahallesi, Doğantepe çıkmazı mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

e2

Yangın nedeniyle bir çiftliğe ait ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

e3

"İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR, YOL BOYUNCA TUTUŞMUŞ BURAYA KADAR GELMİŞ"

Yangının yol kenarında başladıktan sonra tarlaya kadar ulaştığını belirten Şahin Çevik, "Neden çıkabilir? Her taraf anız, her taraf balya, buğday, kuru tarlalar. İnsanlar dikkat etmiyorlar. Sigara atıyorlar, şişe atıyorlar sağa sola. Yol boyunca tutuşmuş. Oradan buraya, bizim samanlarımız yandı. Kümesler yandı. Dikkat etmek gerekiyor. Sigaradan olduğunu düşünüyoruz. Başka bir şeyden şüphelenmiyoruz şu an için. Tabi ki de korktuk itfaiyeyi aradık, şoför arkadaşları aradık, kepçeleri getirdik yangına müdahale etmeye çalıştık. Ama nereye kadar müdahale etsek sıkıntı. Daha sonra itfaiyeci arkadaşlar geldiler, müdahale ettiler. Yaklaşık 150 dönüm üzerinde gözüküyor, tespit etmedik daha ne kadar zararımız var. Sonrasında bakacağız artık." ifadelerini kullandı. (DHA)

e4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğubayazıt'ta sel felaketi! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandıDoğubayazıt'ta sel felaketi! Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
Hastane açıkladı: Sağlık durumu...Hastane açıkladı: Sağlık durumu...
Van'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef olduVan'da bir garip olay... Peş peşe uçurumdan atladılar! 130 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Çatalca

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.