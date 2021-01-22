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Çatıda mahsur kaldı, itfaiye yardımına koştu

22.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Çatıda mahsur kaldı, itfaiye yardımına koştu

Batman'da Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin çatısına temizlik için çıkan ve kayarak çatı kenarında mahsur kalan bina görevlisi Şemsettin Ünlü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman merkeze bağlı Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin bina görevlisi Şemsettin Ünlü, temizlik yapmak için buz tutan çatıya çıktı. Dengesini kaybedip kaymaya başlayan Ünlü, çatının kenarında durdu. Ailesi, cep telefonu da yanında bulunmayan ve uzun süre haber alamadıkları Ünlü'yü merak edip çatıya çıktı. Ünlü'yü o halde gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ünlü'yü kurtarmak için çalışma başlattı. Ünlü, yanına halatla indirilen itfaiye erinin yardımıyla güvenli yere çıkarıldı. Şemsettin Ünlü, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Buz tutan çatıda temizlik yaparken düştü, mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

(DHA)

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