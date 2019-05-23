Çatıdan düşen işçi, öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde, Erdoğan Yiğit (51) çalışma yaptığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçen Salı günü kırsal Kızılca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir köy evinin çatısında çalışma yapan işçi Erdoğan Yiğit, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olan Erdoğan Yiğit’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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