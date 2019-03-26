Çatıdan hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun’da bir evin çatısında meydan gelen hırsızlık olayıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar ahşap kapısını kırdıkları binanın çatısında bulunan bakır ibrik, bakır tencere, matkap ve makine motorunu çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili N.A.’yı (16) gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili 1 şahsın daha arandığı öğrenildi.

