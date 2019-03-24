Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ MİLLİ DAVAMIZIN FAYDASINADIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, gün boyu Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde halka hitap etti. Akseki ilçesindeki sinema salonunu dolduran kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'yla daha güçlü hale gediklerini ve terörle mücadele güçlerinin arttığını söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zorluklar, tehditler ve terör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesi ancak teröristlerin ve bize karşı hain planlar yapanların zararına olur. Milli davamıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydasınadır. Çok büyük sorumluluklarımız var. O yüzden 'cumhur ittifakı'nı kurduk" dedi.

AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge de değinen Çavuşoğlu, "Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Ne coşku ne kalabalık. Artık meydanlara sığmıyoruz. Bu gücümüzü görenler ne yapıyor? Onlar da ittifak kuruyor. Biz halkla milletle ittifak kurduk. 'Zillet ittifakı' kimle ittifak kurdu? Aksekililer, siz söyleyin. İşte siz de dediniz, PKK ile ittifak kurdu bunlar. Neden kurdunuz bu ittifakı? Millet düşmanlığı mı, Türkiye düşmanlığı mı, AK Parti, MHP düşmanlığı mı? Öyle ya PKK, Türkiye düşmanıdır" diye konuştu.