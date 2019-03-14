ÇAVUŞOĞLU, BRÜKSEL'DE, SURİYE KONULU DIŞİŞLERİ BAKANLARI OTURUMUNA KATILACAK

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 12-14 Mart tarihlerinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler eşbaşkanlığında Brüksel’de yapılacak olan Suriye konulu III. Brüksel Konferansı’nın 14 Mart günü gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Oturumuna katılacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Konferansta, başta ülkemiz olmak üzere, Suriyelilere evsahipliği yapan ülkelere ve Suriye ihtilafına BM kolaylaştırıcılığında siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalara destek verilmesi öngörülmektedir. Konferans, Suriye’ye ve bölge ülkelerine yönelik temel mali taahhüt platformu olma niteliğini taşımakta olup, donör ülkeler önümüzdeki döneme yönelik mali katkılarını da açıklayacaklardır. Konferans çerçevesinde, ülkemizin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik yardımları hakkında ayrıntılı bilgi verilecek, bu vesileyle yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde, uluslararası toplumdan beklentilerimiz dile getirilecektir. Sayın Bakanımız, konferans vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."

