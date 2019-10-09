Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini önemsediklerini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygısını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Bukadum, resmi ziyaret için Cezayir'de bulunan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişe dayandığına dikkati çeken Bukadum, Türkiye'nin Cezayir için önemli bir ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 4,5 milyar dolardan daha yüksek seviyelere çıkarmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Bukadum, Cezayir'in dış yatırımı artırmak için bir takım hukuki düzenlemeler yaptığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de bu imkanlardan yararlanarak ülkesindeki iş fırsatlarını değerlendirmesini temenni ettiğini aktardı.

Türk şirketlerinin Cezayir'de yaklaşık 28 bin Cezayirliye istihdam sağladığına işaret eden Bukadum, yaklaşık 600 bin Cezayirlinin de Türkiye'yi turist olarak ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirirken bu rakamlara bakmak gerektiğini söyledi.