Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Pazartesi Putin ile görüşecek

İkili ziyaret için gittiği Pakistan'da mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'na Suriye'de aralarında radikal örgütlerin de bulunduğu muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e Suriye hükümetinin olası bir askeri operasyonu ile ilgili değerlendirmeleri de soruldu.

"İdlib'e saldırıları durdurmak için çaba sarf ettik, farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da temas halindeyiz. Terör örgütüyle mücadele kisvesi altında sivillerin de öldürülmesi insani değil. Buraya bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz" diyen Çavuşoğlu, "Temaslarımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız da Putin ile bir görüşme daha yapacak. BM'de de bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran geçen hafta Tahran'da biraraya gelerek İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmişti. Erdoğan önümüzdeki hafta da BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'a gidecek.

Türkiye sivil nüfusun yoğunluğuna dikkat çekerek , sınırına yönelik yeni göç dalgalarına neden olacağı ve sivil ölümlerine neden olacağı gerekçesiyle İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona karşı çıkıyor.

