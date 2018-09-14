Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Pazartesi Putin ile görüşecek

İkili ziyaret için gittiği Pakistan'da mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'na Suriye'de aralarında radikal örgütlerin de bulunduğu muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e Suriye hükümetinin olası bir askeri operasyonu ile ilgili değerlendirmeleri de soruldu.
"İdlib'e saldırıları durdurmak için çaba sarf ettik, farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da temas halindeyiz. Terör örgütüyle mücadele kisvesi altında sivillerin de öldürülmesi insani değil. Buraya bu şekilde barış ve huzur getiremeyiz" diyen Çavuşoğlu, "Temaslarımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız da Putin ile bir görüşme daha yapacak. BM'de de bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Türkiye, Rusya ve İran geçen hafta Tahran'da biraraya gelerek İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmişti. Erdoğan önümüzdeki hafta da BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'a gidecek.
Türkiye sivil nüfusun yoğunluğuna dikkat çekerek , sınırına yönelik yeni göç dalgalarına neden olacağı ve sivil ölümlerine neden olacağı gerekçesiyle İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona karşı çıkıyor.
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek
Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler
Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum