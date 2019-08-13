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Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nda gittiği bahçesinde, yetiştirdiği sebzeleri toplarken çekilen bir videoyu Instagram'dan yayımladı.

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu, Gölbaşı'ndaki bahçesinden sebzeleri toplarken görüntülendiği paylaşımında, elde ettiği mahsulü "Satsak çok para kazanırız bundan. Gördüğünüz gibi her şey organik" sözleriyle anlattı.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi dolayısıyla Resmi Konut'un bahçesinde de kavun, karpuz ve sebze yetiştiriyor.

Daha önce bir basın toplantısının ardından gazetecilere yetiştirdiği kavunları ikram eden Çavuşoğlu, geçen ay da çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı gezerek, memleketini anlattığı videoyu Instagram'dan yayımlamış, takipçileri bu paylaşıma büyük ilgi göstermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu kurban bayramı hasat

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